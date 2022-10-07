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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في مصنع فرز بلاستيك بالقناطر

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع فرز بلاستيك بمنطقة مصانع باسوس التابع لمدينة القناطر الخيرية، حيث تم الاستعانة بسيارات الإطفاء بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب للسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنطقة مصانع باسوس داخل مصنع فرز بلاستيك.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية، بإشراف العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء من القناطر الخيرية وقليوب للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


من جانبه، أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بفحص ومراجعة تراخيص المصنع واشتراكات الدفاع المدني والحريق وتحديد حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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