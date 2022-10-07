حبس 42 متهما لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 42 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيق ، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة ؛كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، واستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية.



أسفرت الحملة عن ضبط 42 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 5 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والكوكايين".



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.