أعراض سلس البول وسبب عدم القدرة على التحكم فيه

يعد سلس البول من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض سلس البول وأسباب حدوثه.

أعراض سلس البول

العرض الرئيسي لسلس البول هو تسرب البول قبل الوصول إلى الحمام أو أثناء القيام بأنشطة مثل العطس أو السعال أو الضحك أو ممارسة الرياضة وإذا كنت تعاني من سلس البول، فقد يتسرب منك كمية كبيرة أو قليلة من البول و قد يكون التسرب مستمرًا أو متقطعًا وتختلف الأعراض عادةً باختلاف نوع سلس البول، ولكنها قد تشمل ما يلي:

التبول أكثر من ثماني مرات في اليوم

الرغبة في استخدام الحمام ولكن لا يخرج إلا القليل في كل مرة

الاستيقاظ للتبول أكثر من مرتين في الليل

التبول اللاإرادي في الليل

تسرب البول أثناء القيام بأنشطة مثل ممارسة الرياضة، أو الضحك، أو السعال، أو العطس، أو الانحناء، أو ممارسة الجنس

سبب عدم الاستطاعة للتحكم في البول

هناك العديد من الأسباب التي قد تمنعك من التحكم في التبول، وتختلف هذه الأسباب باختلاف جنسك.

بعض هذه الأسباب مؤقتة وتزول بالعلاج، بينما قد تكون أسباب أخرى حالات طبية مزمنة حتى مع العلاج، قد لا تختفي الحالات المزمنة، وقد تضطر إلى التعامل مع سلس البول كأحد أعراض حالتك.

قد تشمل الأسباب المؤقتة أو قصيرة الأجل لسلس البول ما يلي:

التهابات المسالك البولية (UTIs)

الحمل أو ما بعد الولادة

بعض الأدوية، بما في ذلك مدرات البول ومضادات الاكتئاب

بعض المشروبات، مثل القهوة والكحول

إمساك

أسباب سلس البول

قد تشمل الأسباب المزمنة لسلس البول ما يلي:

فرط نشاط المثانة

سكتة دماغية

السكري

سن اليأس

التصلب المتعدد (MS)

مرض باركنسون

بروستاتا متضخمة

جراحة البروستاتا