أخبار التعليم| الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن خبرًا عاجلًا بشأن ترقيات 2023.. عميد علوم سياسية بالقاهرة: مصر تستفيد اقتصاديا من تنظيم مؤتمر المناخ.. ورئيس جامعة حلوان يلتقي بوفد من قطاع الزراعة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن خبرًا عاجلًا بشأن ترقيات 2023

الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع الجيزة أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خبرا عاجلا بشأن ترقيات المعلمين 2023.

القاهرة للدراسات الاستراتيجية يحتفل بخريجي أول دفعة ترجمة يابانية من جامعة القاهرة

استقبل مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية في مقره بحي جاردن سيتي، أول دفعة من خريجي الترجمة اليابانية المتخصصة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

أكاديمي متخصص بجامعة حلوان يقترح خارطة طريق للانطلاق المنشود بالاقتصاد المصري

وقال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أنه لأمر مهم أن يدعو سيادة الرئيس إلي إقامة مؤتمر اقتصادي، لاستماع وجمع آراء المتخصصين حول الأزمة الاقتصادية والذي جزء كبير منها مستورد ومفروض على مصر، وأن تلك الأزمة تشكل تحديا خطيرا لمسيرة التنمية والتجديف في الاقتصاد المصري.

عميد علوم سياسة القاهرة: مصر تستفيد اقتصاديا من تنظيم مؤتمر المناخ

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن تأثير تنظيم مؤتمر المناخ على مصر.

رئيس جامعة حلوان يلتقى بوفد من قطاع الزراعة للتحول لمؤسسة تعليمية خضراء

التقي اليوم الدكتور السيد ابراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان مع وفد من قطاع الزراعة برئاسة الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي وبحضور الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة والأستاذه مها عبد الرحيم الأمين المساعد، والمهندس حسن عبد المنعم مدير إدارة التشجير بالجامعة، وبعض من السادة مديري العموم بالجامعة وذلك لتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء.

متخصص : اشتراكنا في تصنيع مكون منتج عالمي بمصر يحقق قيمة اقتصادية

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن هناك فرصة ذهبية لإنقاذ الاقتصاد المصري يجب علينا استثمارها ، وهي أن بيئة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتحدث عن حدوث متغيرات في سلاسل القيمة عالمية الإنتاج وسلسلة الإمداد.

دكتوراة بامتياز في مصر لباحث إماراتي عن علاقات دول الخليج العربية بالأفريقية

انطلاقا من علاقات الأخوة والترابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، ناقش الباحث محمد سيف الجابري رسالة الدكتوراه بعنوان “علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بأفريقيا منذ عام 2011"، في أول بحث شامل عن العلاقات الخليجية الأفريقية.