المنصورة.. سمير فرج يشرح أهم معركة جوية في التاريخ الحديث

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن أرئيل شارون لم ينجح في اختراق المزرعة الصينية في 15 أكتوبر 1973 في الضفة الشرقية لقناة السويس خلال حرب أكتوبر، بسبب وجود المشير طنطاوي قائدا على القوات التي قاتلت ببسالة ضد العدو ومنعت تقدمه.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع برنامج “نظرة” على المذاع عبر “قناة صدى”، تقديم الإعلامي حمدي رزق،أن العدو الإسرائيلي خطط أثناء حرب أكتوبر لاختراق القوات المصرية عبر المنطقة الواقعة بين الجيش الثاني والجيش الثالث الميدانيين على الضفة الشرقية لقناة السويس، لفتح مساحة تكفي لتجميع جسور عائمة لعبور القناة، وبعد ذلك تتحرك الفرقة 143 المدرعة الإسرائيلية بقيادة الجنرال أرئيل شارون لقطع خطوط الإمدادات للجيش الثالث المصري، فكانت معركة المزرعة الصينية التي تفوقت فيها مصر.

معركة المنصورة الجوية



وبيّن المفكر الاستراتيجي، أن معركة المنصورة الجوية من أهم وأكبر المعارك في التاريخ العسكري الحديث من حيث عدد الطائرات المشاركة التي بلغت 200 طائرة، منها 120 لإسرائيل و80 لمصر، وأطولها من حيث الفترة الزمنية المُقدرة بنحو 53 دقيقة وتسببت في ذهول الروس والأمريكان.

أضاف أن معركة المنصورة الجوية وقعت في 14 أكتوبر 1973 ضمن معارك حرب أكتوبر، حين حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير لواء مصري مقاتل في المنصورة فتصدت لها الطائرات المصرية ببسالة، وأدارت مصر أكبر معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث.



وكشف اللواء سمير فرج، أن مصر خسرت في معركة المنصورة مصر 5 طائرات فقط، بينما تكبدت إسرائيل خسائر تقدر بـ18 طائرة، مبينا أن المعركة انتهت بفشل الطائرات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها من الهجوم وانسحابها.