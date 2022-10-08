لماذا تبكي النساء أحيانا بدون سبب؟.. تفسير من منظور علم النفس

قال الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، إن الدموع تعتبر تعبير عن الضعف، وأوقات كثيرة تكون تعبير عن الاحتياج والقدرة على تحقيق الرغبات، مثل: الأطفال.

وأضاف “الحديدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أننا عندما نكون فى مرحلة من مراحل الضعف يحدث لنا نوع من أنواع النقوص إلى مراحل شبيهة بالأطفال، عندما لا نستطيع تحقيق ما نريده ويحدث لنا إحباط، فيتم الميل إلى البكاء من أجل استخراج الطاقة السلبية.

وتابع أن بعض الأشخاص يستخدمون تلك الدموع لتحويل المواقف لصالحهم والرغبات، لتكون فى وضع الأضعف، فتبدأ أن تحقق الأشياء التي لا تستطيع أن تحققها فى الأمور الطبيعية، لافتا إلى أن النساء أكثر دموعا من الرجال لمجموعة من الأسباب، أولها: أن السيدات أكثر عاطفية من الرجال، بحكم التركيب الفسيولوجي الخاص بهم.

وأشار: “السبب الأخر هو أن هناك لدينا مكتسب ثقافي أن مفيش رجل يبكي، وبالتالي احنا بنتربي على هذا منذ صغرنا، ولكن من العادي أن تبكي النساء، وبالتالي الرجال منذ صغرهم يكبتون مشاعرهم”، إلى جانب أنه يكون لدي السيدات تغييرات هرمونية سواء ما قبل الدورة الشهرية أو أثناء الحمل، أو حتي الطمث، وجميعها مرتبطة بالهرمونات، التي يصحبها البكاء حتي دون سبب.