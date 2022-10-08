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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل حقوق النواب: الاستراتيجية الوطنية الوصف الأدق للتعبير عن الجمهورية الجديدة

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هي الوصف الادق والتعبير الأنسب لوصف الجمهورية الجديدة، والدولة قامت بتنفيذ عدة امور منها وما زالت تستكمل .

 

وتابع النائب أيمن أبو العلا  لـ صدى البلد" أن الدولة الان تعمل على حل  العديد من المشكلات  المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي نص عليها الدستور، وتقوم بحلها من الأساس وليس وضع حقول صورية لها.

 

وعن الوصول لمرحلة الكمال في حقوق الانسان قال أبو العلا أنه لا يوجد دولة في العالم تحقق الكمال في هذا الأمر، فعلى الرغم من تحقيق طفرات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونعمل حاليا بالنظر للحقوق السياسية إلا اننا لن نحقق الكمال .

البرلمان حقوق الإنسان حزب الاصلاح والتنمية حقوق الانسان بمجلس النواب الهيئة البرلمانية

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