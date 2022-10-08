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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 : لا تثق في الناس

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، تجنب الاستجابة بقوة في العمل لأنها قد تجعل الأمور مزعجة بالنسبة لك.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

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برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 : تحدث إصابة

برج العقرب وحظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

من المهم التركيز على المشاريع المهمة لإكمالها في الوقت المحدد، تجنب الرد بقوة في العمل لأنه قد يجعل الأمور مزعجة لك، أولئك الذين كانوا قلقين على صحة والديهم لفترة طويلة، الطبيب يطمئنكم، قد يركز البعض أيضًا على صحتهم وإجراء بعض التغييرات الغذائية ليكونوا لائقين وصحيين.

توقعات برج العقرب مهنيا

قد تكون بداية اليوم مخيبة للآمال بعض الشيء، قد تواجه بعض التحديات في العمل، تجنب الوثوق بالناس بشكل أعمى في العمل لأنه قد يؤدي إلى خسارة فادحة.

توقعات برج العقرب صحيا

قد تلعب بعض التغييرات الغذائية أدوارًا مهمة في الحفاظ على وزن صحي.

توقعات برج العقرب عاطفيا

الشخص الذي تحبه أكثر قد يقترب منك ، لذلك حان الوقت لتعيش أحلامك، قد ينشغل الأزواج في التخطيط لرحلة إلى وجهة رومانسية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

أولئك الذين يعيشون منفصلين عن والديهم من أجل العمل ، قد يحصلون على فرصة عمل من المنزل.

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