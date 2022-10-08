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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمتهم مع والدتهم.. بنات شريف منير يثيرن الجدل برفقته|شاهد

بنات شريف منير
بنات شريف منير

نشرت اسما شريف منير مجموعة من صور الجديده لها برفقه والدها وشقيقتها وابنتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

 

وتالقت كلا منهن بملابس كاجوال جريئة ومثيرة من البنطلون المقطع وتوب مكشوف وهو ما لافت انتباه بعض المتابعين.


 

وتصدر اسم الفنان شريف منير محرك بحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما فاجأت زوجته لورا متابعيها عبرحسابها بتطبيق إنستجرام بمقطع فيديو شنت من خلاله هجوما على ابنتيها، وقامت فريدة وكاميليا بإلغاء متابعة والدتهما عبر حسابها بتطبيق إنستجرام بعد صدام بينهن.

 

ونشرت فريرة شريف منير مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة برفقة أصدقائها عبر خاصية ستورى بحسابهابتطبيق إنستجرام بعدما ألغت متابعة والدتها متجاهلة الأزمة.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الصور لتتعرف على فريرة شريف منير .


 

زوجة شريف منير تهاجم ابنتيها

وهاجمت زوجة شريف منير بناتها في الفيديو قائلة:" رسالة إلي بناتي فريدة وكاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوامش في حياتي بعد ما ادتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكمبدكاتركم بأصحابكم بأمهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عاملة ازاي!."


 

وكتبت:"بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في امه ملوش خير فيحد!! بتمنالكم كل خير وصحة وان ربنا يهديكم في يوم من الأيام!! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كدةانه يرده ليه في يوم من الأيام!!! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي". 


 

بنات شريف منير يهاجمن والدتهن 

وردت فريدة - ابنة الفنان شريف منير - على منشور والدتها - الفنانة لورا عماد - التي هاجمت فيها الأم، ابنتيها فريدةوكاميليا، بسبب ابتعادهما عن بعضهما. 

وكتبت فريدة شريف منير، تعليقا على منشور والدتها لورا عماد، قائلة لها: «ليه بتعملي كدا؟ ليه بتخلي شكلنا كدا قدامالناس؟».


 

وحدث صدام ناري بين ابنة شريف منير، وأمها التي ردت على التعليق السابق ذكره قائلة: «انتوا بتموتوني كل يوموانت عارفة كدة كويس ربنا يهديكي .. صحيح الزن على الودان أمر من السحر». 


 

وردت كاميليا ابنة الفنان شريف منير على هجوم والدتها الفنانة لورا عماد التي نشرته في فيديو على فيسبوك.


 

وقالت كاميليا لوالدتها:"عمرنا مابعدنا عنك وغير كده انا كنت لسة عندك ومعاكي امبارح ومعرفش انك بتفكري في كدة.


 

وردت والدتها عليها قائلة:"انتوا عارفين كويس اوي اني بشحتكم وبتهربوا مني، ربنا موجود ويهديكم من الزن علىودانكم.

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