هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

أطلقت فوربس قائمتها (30under 30) لأفضل 30 شخصية مؤثرة تحت سن الثلاثين عامًا، والتي تصدرتها المصممة المصرية «هادية غالب»، تبعها عدد من الشخصيات المؤثرة في مصر والشرق الأوسط.

كتب موقع فوربس: "للعثور على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، قمنا بمسح أسواق الشرق الأوسط بحثًا عن الشباب المتفوقين وجمعنا الترشيحات عبر الإنترنت".

وأضافوا: "تلقينا في البداية أكثر من 400 طلب.. قامت فرق البحث والتحرير في فوربس الشرق الأوسط بتقييم ومناقشة جميع المرشحين، وإجراء عدة جولات من التقييمات لقائمة مختصرة من 80 مرشحًا".

"ثم لجأنا إلى الحكام الخارجيين، وجميعهم خبراء في مجالات تخصصهم، لقد أجروا أبحاثهم الخاصة، وتداولوا في المعايير، وتبادلوا وجهات نظرهم حول من يجب أن يكون على القائمة النهائية لـ فوربس.

هادية غالب (29 عاما)

تصدرت المصممة المصرية «هادية غالب» التي اشتهرت في الآونة الأخيرة على جميع الأوساط بالبوركيني الذي ارتدته الفنانة «هبة مجدي» وأثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هادية البالغة من العمر 29 عامًا فقط هي إحدى الشخصيات المؤثرة في مجال التسويق والفعاليات والعلامات التجارية، ولديها 2.4 مليون متابع على Instagram.

في أبريل 2022، أطلقت خط ملابس السباحة المتواضع الخاص بها، واعتبارًا من سبتمبر 2022، كان لدى الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها 240 ألف متابع على إنستجرام.

تتوفر منتجات هادية غالب في جميع أنحاء العالم وتباع في 32 دولة مختلفة، حيث تأتي 25% من المبيعات من المملكة العربية السعودية، 15% من الإمارات العربية المتحدة، 7% من الولايات المتحدة، و5% من أوروبا.

هادية هي أيضًا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ghaleb Production House، وهي وكالة علاقات عامة رقمية تعمل مع أكثر من 100 علامة تجارية دولية ومحلية على استراتيجيات الاتصال والتسويق في الشرق الأوسط.

إبراهيم محمد (29 عامًا)

شارك «إبراهيم محمد» في تأسيس Homzmart في عام 2019 حيث تم تصميم السوق عبر الإنترنت للأثاث والسلع المنزلية للاستفادة من فجوة الرقمنة في هذا القطاع.

في غضون 3 سنوات، حصلت الشركة على تمويل بأكثر من 40 مليون دولار من مستثمري، بما في ذلك MSA Capital و Nuwa Capital وRise Capital وImpact46 و EQ2 Ventures وOutliers Ventures.

أمضى إبراهيم سابقًا 11 عامًا كلاعب كرة قدم في الدوري المصري قبل الحصول على وظيفة في مجموعة جوميا.

الدحيح (أحمد الغندور - محمد حسام) 29 عاما

شارك الغندور وحسام في تأسيس El-Da7ee7 في عام 2014، وهو أحد أكثر عروض YouTube التعليمية الترفيهية شهرة في الشرق الأوسط.

اعتبارًا من سبتمبر 2022، حصل العرض على أكثر من 1.5 مليار مشاهدة، ويتم تقديمه حاليًا أيضًا على قناة متحف المستقبل على اليوتيوب.

حسام هو أيضًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج التي تنتج برنامج الدحيح والبوست أوفيس.



موسى سالم (29 عامًا)

شارك «موسى سالم» سالم في تأسيس شركة Colibri Care في عام 2020، وهي مطور ومصنع للأجهزة الطبية القائمة على بروتوكول الإنترنت في الشرق الأوسط.

لقد عمل على تقديم مجموعة من المنتجات المرقئة، والتي لا تساعد فقط في السيطرة على النزيف في العمليات الجراحية وحوادث النزيف الشديد، ولكنها أيضًا تحدث ثورة في الممارسات الطبية الأخرى، مثل خلع الأسنان.

تمتص إسفنجات Colibri Care الحاصلة على براءة اختراع في الولايات المتحدة الدم حتى 55 ضعف وزنها في بضع ثوانٍ.

يتيح منتج CurASeal الخاص بالشركة تخثر الدم في 20 ثانية فقط، وكطالب جامعي، أسس موسى الشركة وكان أول رئيس لفرع طلاب الجمعية الكيميائية الأمريكية بجامعة الإسكندرية في مصر.

محمد الجاويش مصطفى عبد المنعم (29 عامًا

شارك عبد المنعم والجاويش في تأسيس iSchool في عام 2018، والتي تمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا من تعلم البرمجة.

تقدم الشركة الناشئة دروسًا في البرمجة الحية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتطوير الألعاب والواقع الافتراضي والمعزز، واليوم، لديها أكثر من 9000 خريج في 10 دول.

في السنوات الثماني الماضية، ساهم الجاويش في إطلاق العديد من المبادرات التعليمية ومسابقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الدولية في مصر، مما ساعد أكثر من 57600 طالب على البدء في التعرف على أحدث التقنيات.

وقد ساعد أيضًا في إنشاء شبكة للآباء، بمشاركة 270 ألفًا في ورش العمل الشهرية.

