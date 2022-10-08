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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق تنظيف الثلاجة لجعلها تدوم سنوات أطول

طريقة تنظيف الثلاجة
طريقة تنظيف الثلاجة

إذا كانت لديك بقع مستعصية على ثلاجتك وتجدين صعوبة في تنظيفها ، فسنخبرك هنا ببعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تنظيف ثلاجتك دون أي متاعب وجعلها تبدو وكأنها جديدة.

الثلاجة هي جهاز أساسي وهي موجودة في كل منزل تقريبًا. بصرف النظر عن الحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة ، يمكن أيضًا حفظ المواد الغذائية المتبقية من التلف عن طريق الاحتفاظ بها، بصرف النظر عن كل هذا ، يجب أيضًا تنظيف الثلاجة من وقت لآخر.


 طرق تنظيف الثلاجة

كشف موقع هيلثي عن بعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تنظيف ثلاجتك جيدًا بجهد أقل.

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الدرج


 إذا كانت هناك بقع مستعصية على الدرج ودرج الثلاجة ، فيمكنك نقع الدرج والدرج في ماء فاتر عن طريق إضافة الصابون أو المنظف إليه. بعد ذلك يمكنك استخدام جل غسيل الصحون. كما أنها لن تلتزم به.
تنظيف الثلاجة من الداخل والخارج.


لتنظيف الثلاجة من الداخل ، يمكنك عمل محلول تنظيف.. يمكنك وضع ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق في وعاء واحد من الماء. ثم انقعي إسفنجة نظيفة في هذا المحلول ونظفيها. بعد ذلك ، امسح الثلاجة بالكامل بقطعة قماش قطنية جافة.

تنظيف الباب والمقبض

اخلطي ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق مع ملعقة كبيرة خل في وعاء من الماء الدافئ. هذا منظف ثلاجة رائع.


للقيام بذلك ، قومي بخلط الحشية بوضع كوب من الخل النظيف وكوب من الماء في وعاء. ثم بلل قطعة قماش نظيفة في هذا المحلول ونظفها. امسح الحشية الآن باستخدام قطعة قماش جافة. بعد ذلك ، ضع بضع قطرات من زيت الليمون العطري على الحشية بفرشاة ذات شعيرات ناعمة . سيحافظ هذا على مرونة المطاط.

طرق تنظيف البقع الصعبة

بالنسبة للبقع الصعبة ، اصنعي عجينة عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الخل . الآن ضعي العجينة على قطعة قماش نظيفة وافركها على البقعة بعد ذلك ، امسح قطعة القماش مبللة بالماء العادي، لا تنسي تنظيف الزوايا الداخلية للثلاجة جيدًا.

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