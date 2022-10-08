رفع 800 طن قمامة فى حملة لإزالة المخلفات بحى غرب شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية ، حملة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة، وذلك في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة.

واستهدفت الحملة رفع 800 طن قمامة ومخالفات وذلك فى مناطق الشرقاوية ، وشارع عرابي ، وميت نما.

وأكد رئيس الحى، أن الحملات مستمرة لضبط الشارع وإزالة أي مخلفات موجودة.

من ناحية اخري اكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل على تعزيز منطقة ال 113 وال 59عمارة سكنية بالخانكة بجميع المرافق والخدمات الخاصة بالمواطنين وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواءهشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي عودة مدير عام مديرية الإسكان، والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وعيد عبد الله محمد مدير مديرية التموين، والمهندس شامل أسامة عبد الخالق مدير عام شركة غاز مصر ومديري المكتب الفني والشئون المالية والشئون القانونية ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي والمواقف.

وأكد المحافظ على ضرورة حل مشكلة ضعف المياه بتلك المنطقة فورا من خلال خطة عاجلة وخطة طويلة المدى لحل المشكلة جذريا من أجل خدمة أهالي المنطقة، خاصة قاطني العمارات السكنية، وكذا إنشاء شبكة الغاز الطبيعي الخاصة بتلك المنطقة، وكذا تقوية شبكة التليفونات والإنترنت.

كما أكد على ضرورة توفير أراضي واسعة تصلح لبناء مدارس عليها للمراحل الثلاث التعليم الأساسي و الإعدادي والثانوي.

واقترح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنشاء مجمع خدمات غير تقليدي بتلك المنطقة يضم وحدة إسعاف أيضا، وإنشاء مواقف لإقامة مواصلات يومية منتظمة بتلك المنطقة، وتطوير مبنى نقطة الشرطة ورفع كفاءته ، مع التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لزيادة عدد الدوريات الأمنية لتأمين أهالي المنطقة.