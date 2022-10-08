عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 2101 طن أرز لـ 25 موقعاً تجميعياً بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول الأرز والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم  وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.

ومن جانبه أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت ٢١٠١ طن و ١١٢ كيلو أرز داخل ٢٥ موقعا تجميعياً مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان.

مقامة على الأراضي الزراعية.. إزالة 24 مقبرة مخالفة في الشرقية

الشرقية.. إجراء جراحة متقدمة لتغيير مفصل ركبة كامل بمستشفي أبوحماد

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون  حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة  لا تزيد عن 14% وان يكون الأرز خالي من الشوائب  كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك  الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك  خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام  وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

شدد محافظ الشرقية على أهمية إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة ، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لإستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الإستلام اثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

الشرقية الزراعة محافظة الشرقية محافظ الشرقية محصول الارز المزارعين محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

موضوعات متعلقة

مقامة على الأراضي الزراعية.. إزالة 24 مقبرة مخالفة في الشرقية

ترشيحاتنا

وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو بقيمة 36 مليون جنيه

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أسرار غير متوقعة لـ أناقة ميرهان حسين

الرسول جاء بالمحبة للإنسانية جمعاء.. القصبى يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

تدمير كيرتش| أسبوع مشتعل بين روسيا وأوكرانيا و3 سيناريوهات لمستقبل الصراع

وزير النقل يحدد موعد افتتاح عدد من محطات المترو.. ورسالة للمشككين في انتصار أكتوبر.. ويؤكد: روح المقاتل المصري أبهرت العالم

المتيني: جامعة عين شمس الأهلية صرح تعليمي عملاق أقيم بأحدث المعايير العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يكشف أسرار صادمة عن أمراض الخريف| تفاصيل

في عيد ميلادها.. فستان أثار الجدل لـ شيرين عبد الوهاب| السبب غير متوقع

اكتشاف مقابر جماعية جديدة في مدينة ليمان الأوكرانية.. شاهد

أمينة شلباية تهاجم الرجال بسبب إتيكيت أكل ورق العنب| شاهد

فيديو

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ