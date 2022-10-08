دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم في تونس على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر إقامتها عصر غدٍ في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته في الثالثة عصرًا بتوقيت تونس – الرابعة بتوقيت القاهرة - على نفس ملعب مباراة الغد، وفي نفس توقيتها حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي تدريباته أمس على ملعب المرادي، أحد ملاعب مجمع القنطاوي، بولاية سوسة، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل الملعب، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقيها خلال مباراة الاتحاد المنستيري.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في تونس كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.