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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتوجه لملعب «بن جنات» لخوض مرانه الختامي في تونس

صدى البلد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة منذ قليل؛ لخوض مران الفريق الختامي على ملعب مصطفى بن جنات الذي يستضيف مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر غدٍ بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني «الـ32» بدوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي خاض مرانه الأول أمس الجمعة على ملعب المرادي «أحد ملاعب مجمع القنطاوي» بولاية سوسة، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل الملعب ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الاتحاد المنستيري.


وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في تونس كلا من:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.
حمدي فتحي و أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.

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