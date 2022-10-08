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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن تقنية 5G لشركات المحمول

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول تقنية 5G الجيل الخامس.

وأوضح المركز أنه يُقصد بتقنية 5G الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية، وهي مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية، وتتمتع تقنية 5G بسرعة قصوى، وتعديل مواصفاتها الذاتية، وتدعم تقنية الجيل الخامس مجموعة واسعة من احتياجات الخدمة الرقمية.

تقنية 5g


واشار الي انه ستبسّط شبكة 5G أيضًا إمكانية التنقل، وذلك من خلال إمكانات التجوال المفتوح السلس بين الوصول إلى شبكات الخلوي وشبكات Wi-Fi، ويمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة البقاء على اتصال أثناء انتقالهم بين الاتصالات اللاسلكية خارج المباني والشبكات اللاسلكية داخل المباني.

وقد قامت شركة يوجوف لأبحاث السوق بإجراء استطلاع رأي خلال شهر أغسطس 2022 بحجم عينة 1000 من كل دولة، وذلك على مستوى 43 دولة حول العالم، عن خدمة "5G" ودورها في مدى تحُسن الخدمات الرقمية.

وكان 63% من مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرون أن خدمة "5G" سوف تحُسن التعامل مع الخدمات الرقمية.

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