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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم التدعيمات

7 فرق.. محمد يوسف: المنافسة في بطولة الدوري ستنحصر بين الأهلي والزمالك

محمد يوسف في صدي
محمد يوسف في صدي البلد

يري محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن المنافسة على بطولة الدوري المصري لهذا الموسم ستنحصر بين قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”، رغم التدعيمات التي تحدث في كافة الأندية.

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وأضاف محمد يوسف”، خلال ندوته بـ"صدى البلد"، “ أن نادي بيراميدز تمكن من المنافسة خلال الموسم الماضي على المركز الثاني عقب تراجع النادي الأهلي .

وبسؤاله عن صراع المربع الذهبي لهذا الموسم وصف محمد يوسف  رباعي الدوري “ الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر ” بالقوة الشرائية داخل الدوري المصري نظراً لتوافر الإمكانيات.

وأوضح محمد يوسف أن النادي المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي نجحوا في إحداث تدعيمات بطريقة صحيحة، مشيرا إلي تواجدهم داخل المنافسة بالمربع الذهبي بالدوري المصري لهذا الموسم.

واختتم محمد يوسف حديثه بقوله: "الدوري هذا الموسم سيشهد منافسة غير متوقعة وقوية بين الأندية.

 

 

محمد يوسف الأهلى الدوري المصري الزمالك نادي بيراميدز فيوتشر بيراميدز سيراميكا كليوباترا

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