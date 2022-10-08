كارثة كبرى.. الوطنية للكهرباء في بريطانيا تحذر من انقطاع التيار

أكد أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، أن تحذير الشبكة الوطنية للكهرباء في بريطانيا من انقطاع الكهرباء بسبب نقص إمدادات الغاز، سيمثل كارثة كبرى للمملكة المتحدة حال حدوث التحذير.

وأوضح ياسين خلال مداخلة هاتفية مع قناة “اكسترا نيوز”، أن الحكومة البريطانية لن تعتمد أي برامج لتقنين استهلاك الكهرباء مثل باقى الدول الأوروبية.

وأضاف المحلل الإقتصادي، إنه حال حدوث مثل هذا السيناريو سيمثل الكارثة الكبرى في تاريخ بريطانيا الحديث، ولا يمكن أن نتخيل أن تنقطع الكهرباء في مدينة لندن أو باقى المدن.

رئيسة الوزراء البريطانية

وأعلنت اليوم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إقالة وزير التجارة كونور بيرنز من الحكومة بعد شكوى من "سوء سلوك" خطير.

وقال متحدث باسم مكتب تراس في بيان إنه "بعد شكوى من سوء سلوك بالغ.. أقالت رئيسة الوزراء النائب كونور بيرنز من منصبه، الذي شغله لشهر واحد فقط، ليغادر الحكومة بموجب القرار بأثر فوري".

وأضاف البيان البريطاني "اتخذت رئيسة الوزراء تحركا مباشرا فور علمها بما تردد.. وهي واضحة بشأن وجوب حفاظ كل المسؤولين الكبار على معايير مرتفعة من السلوكيات كما يتوقع الناس منهم".

كما جرى إبعاد بيرنز، البالغ من العمر 50 عاما، من منصبه القيادي في حزب المحافظين، لحين انتهاء التحقيق معه في مزاعم السلوك غير اللائق.