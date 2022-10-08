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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد 5 سنوات زواج.. شاهد| أجمل صور جمعت وفاء قمر وطليقها

وفاء قمر وهيثم محمد
وفاء قمر وهيثم محمد

نشرت الفنانة وفاء قمر، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاص بها، خبر انفصالها عن الفنان محمد هيثم بعد زواج ما يقرب من ٥ سنوات.

وعلقت الفنانة وفاء قمر، قائلة: "أعلن رسميا الانفصال عن الفنان هيثم محمد.. كل شيء نصيب.. والحمد لله على كل حال”.


 

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وتتميز الفنانة وفاء قمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتهاوأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة الفنانة وفاء قمر برفقة زوجها.


يُذكر أن وفاء قمر تزوجت من الفنان هيثم محمد في شهر أبريل عام 2017، وأثارت الفنانة الجدل أثناء عقد قرانها بفستان زفاف أبيض قصير جدا، وتعرضت لانتقادات كثيرة.


 كان آخر أعمال وفاء قمر فى الدراما التليفزيونية مسلسل "لمعى القط" وعرض فى رمضان قبل الماضى.


شارك فى بطولته الفنان محمد عادل إمام، وتارا عماد، وعمر مصطفىمتولى، وأحمد فتحى، وإدوارد، وآخرون، تأليف حازم الحديدي، إخراجعمرو عرفة.

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