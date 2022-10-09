حبس شخص لحيازته حشيش وأقراص مخدرة في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي؛ لفحصها، وإعداد تقرير مفصل بذلك، وطلبت من رجال المباحث، التحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال مباحث القاهرة قد ألقوا القبض على هذا الشخص في منطقة المرج، قبل ترويجه سمومه علي عملائه، حيث تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق؛ فأصدرت قراراتها المتقدمة.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.