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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 اليابانية الجديدة ..صور

ميتسوبيشي اوتلاندر
ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

كشفت شركة ميتسوبيشي عن سياراتها اليابانية الجديدة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023، وتنتمي السيارة الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدام، وظهر أول أصدرا منها عام 2001 وحققت السيارة نجاح كبير في الأسواق حتي الان.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

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المواصفات الفنية لسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

تستمد سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، ينتج قوه قدرها 181 حصان، وعزم أقصي للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من فئة CVT مكون من 8 سرعات، وتستهلك السيارة  1 لتر من البنزين لقطع مسافة 13.7 كم ، وتبلغ سعة خزان الوقود 55 لتر.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

المواصفات الداخلية لسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

تقدم سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 بمرايات جانبية يتم التحكم فيها كهربائياً، ونظام تحذير النقاط العمياء، وتحتوي على كاميرا 360 درجة، ولوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وعدادات عادية يتوسطها شاشة مقاس 7 بوصه، وشاشة على الزجاج مقاس 10.8 بوصه، وشاشة وسطية مقاس 9 بوصه، ونظام صوت مكون من 10 سماعات .

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

المواصفات الخارجية لسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

تظهر سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب أحتوائها علي ، وإطارات مقاس 20 بوصة، وسقف بانورامي، وصندوق خلفي بحجم  478 لتر، وشبك أمامي أسود.

ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023

أسعار سيارات ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2023 :

الفئة الأولي تقدم بسعر 119 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 31.700 دولار أمريكي.

الفئة الثانية تقدم بسعر160.700 ريال سعودي، أي ما يعادل 42.850 دولار أمريكي. 

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