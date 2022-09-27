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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

51 ألف جنيه .. زيادة أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2022

ميتسوبيشي اكسباندر
ميتسوبيشي اكسباندر 2022

شهدت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 زيادة سعرية جديدة بالسوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، وقدرت هذه الزيادة بقيمة قدرها 51 ألف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 في مصر.

ميتسوبيشي اكسباندر 2022 

يمكن للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 التسارع من وضع السكون 0 حتى بلوغ سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة تستغرق 13.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 141 نيوتن/متر، وقوة قدرها 104 حصانا.

ميتسوبيشي اكسباندر 2022 

ودعمت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5 لتر لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي اكسباندر 2022 

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 على واجهة أمامية ذات مصابيح حادة، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، ومكيف للهواء، مع مقصورة ذات مساحة رحبة تصل إلى 7 مقاعد، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي اكسباندر 2022 

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح EBD، بالاضافة إلى عدة تجهيزات مثل حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف.

ميتسوبيشي اكسباندر 2022 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ميتسوبيشي اكسباندر 2022 بسعر 480 الف جنيه بدلًا من 429 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ميتسوبيشي اكسباندر 2022 بسعر 505 الف جنيه بدلًا من 454 الف جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر اكسباندر 2022 ميتسوبيشي اكسباندر 2022 سيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022

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