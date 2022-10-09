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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خناقة بمسجد .. جمال شعبان يكشف تفاصيل مؤلمة في وفاة شيخ المنوفية

جمال شعبان
جمال شعبان


كشف  الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، تفاصيل وفاة الشيخمحمد عبد العليم بدوى 42 عامًا إثر أزمة قلبية .


 

وقال  الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،ان الشيخ محمد عبد العليم بدوى 42 عامًا إثر أزمة قلبية ، بسبب الزعل.


 

وسرد شعبان ، تفاصيل وفاه الشيخ متأثرًا بمشادة داخل المسجد في قرية مجريا مركز أشمون بالمنوفية ،حيث وجه أحد المُصلين له الشتائم  ،وأهانه وطالبه بالنزول

من على المنبر أثناء خطبة الجمعة .


 

وعزى جمال شعبان متأثرن بالحادثة :"إنا لله وإنا إليه راجعون ..الزعل بيكسر القلب ..الزعل بيسبب  جلطة القلب..الزعل بيعمل الموتالمفاجئ".


 

 

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