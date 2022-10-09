أخبار السيارات| الميكانيكى بيقولك .. أسباب ضعف فرامل اليد .. أشهر 5 موديلات مستعملة في مصر

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل عددا كبيرا من إصدارات السيارات المختلفة، التي تناسب جميع فئات المجتمع بمختلف أذواقهم، حيث تمتلك هذه الطرازات عددا من المميزات تتماشي مع فئتها السعرية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة صيانتها واستهلاكها المنخفض للوقود.

تصدرت إصدارات العلامة التجارية الفاخرة رولز رويس "Rolls-Royce" قائمة السيارات الأغلى في العالم خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك لمواصفاتها المميزة، حيث تجمع بين الأداء العالي للمحرك ورقي وفخامة المقصورة الداخلية، بالإضافة لإستخدام أجود أنواع المواد الخام والجلود النادرة.

كشفت شركة بي إم دبليو عن صور سيارتها الجديدة بي إم دبليو M4 CSL موديل 2023 الكوبية الرياضية، حيث ان سيارة M4 CSL موديل 2023 ظهرت لأول مرة في شهر مايو الماضي .

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل عددا كبيرا من إصدارات السيارات المختلفة، التي تناسب جميع فئات المجتمع بمختلف أذواقهم، حيث تمتلك هذه الطرازات عددا من المميزات تتماشي مع فئتها السعرية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة صيانتها واستهلاكها المنخفض للوقود.

تعتبر الفرامل أهم وسائل الأمن والسلامة في السيارات، فهي تتحكم في سلامة السائق والركاب، لذلك تحتاج لعناية واهتمام من نوع خاص، وتعتبر وظيفة فرامل اليد والغرض الرئيسي منها هو إبقاء السيارة ثابتة، وبدون حركة أثناء التوقف.

التقط مصورين الباباراتزي، صورا لـ سيارة فيراري روما علي الطريق العام بالقرب من مصنعها، ومن المحتمل ان تحتوي فيراري روما علي محرك 12 سلندر، ويمكن ان تحصل السيارة علي نوع معين من التهجين.

تقدم العلامة التجارية اليابانية مازدا مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة في السوق السعودي، وخاصة سيارات السيدان، ويأتي في مقدمتها السيارة مازدا 6 موديل 2023، وهي من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، وذلك بفضل اعتماديتها الكبيرة.

ينتشر في سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من الطرازات، التي تناسب المواطنين حسب أذواقهم واحتياجاتهم، ومن تلك السيارات إصدارات شركة كيا الكورية، التي حصلت علي شعبية كبيرة لدي المواطنين المصريين، بسبب رخص ثمنها ومميزاتها الحديثة التي تتماشي مع صناعة السيارات .

يضم سوق السيارات المصري أنواع مختلفة من إصدارات شركة لادا الروسية لصناعة السيارات، وتنتشر تلك السيارات في مصر بسبب المميزات التي تمتلكها ومنها رخص ثمنها وسهوله الحصول علي قطع الغيار الخاصة بها، لذلك حصلت سيارة لادا جرانتا علي مكانة كبيرة لدي المصريين.

تنتمي السيارة أوبل موكا موديل 2022 إلى سيارات الكروس أوفر الرياضية، وتتوفر في السوق المصري بفئتين، وتتميز بمواصفاتها الرائدة، وتصميمها الشبابي.

يحتوي سوق السيارات المصري علي أنواع مختلفة من إصدارات السيارات موديل 2023، التي تناسب أغلب فئات المجتمع وتساعدهم في قضاء احتياجاتهم، ومن تلك الطرازات سيارة نيسان سنترا موديل 2023، حيث تم أنتجتها لأول مرة في عام 1982 من قبل شركة نيسان .