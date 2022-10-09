عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

صدى البلد

أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتألقت شيرين فى الحفل بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى، وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم المجتمع على رأسهم الكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والفنان أحمد زاهر وزوجته ونجلتيه ليلى وملك، والدكتور صبورة السيد عضو مجلس النواب وزوجها الدكتور سامى عبد العزيز، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامي محمد الباز.


حفل شيرين عبد الوهاب :

وقدمت الحفل الفنانة الصاعدة هدى الإتربى، حيث تألقت بإطلالة راقية خطفت الأنظار، مؤكدة أن هذا الحفل يأتى استكمالًا للبرنامج الفنى المتكامل الذى تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها وللجمهور، وفى إطار إيمانها بدور الفن فى المجتمعات وتأثير الأغنية بأنواعها المختلفة فى تشكيل الوجدان.

وتألقت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بمجموعة من روائعها الغنائية القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، وأغنية "مشاعر"، و"انت عايش لك وبس"، و"جرح تانى" ورددها معها الجمهور، وأغنية "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، وانسجمت النجمة فى غناء أغنية "كده ياقلبي"، و"حبيته بينى وبين نفسي"،  كما تغنت من روائع الزمن الجميل اغنية "إنت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وحرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعوتها للغناء والتنظيم الرائع للحفل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، قائلة:"أنا بشكر جامعة مصر إنها رجعتنى للغناء تانى قدام الجمهور اللى بحبه"، كما وجهت الشكر للاعلامى محمد فودة على مجهوده لخروج الحفل بشكل مبهر ومشرف، وشكرت كل الحضور من مصر والجاليات العربية الذين حرصوا على حضور الحفل.

واحتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، وسط تفاعل الحضور معها على مدار أكثر من ساعتين متواصلة، حيث لبت النجمة مطالب الجمهور والذى طالبها بغناء عدد كبير من أغنياتها، وحرصت الفنانة على تحية الحضور أكثر من مرة، وشارك فى الحفل الطفل محمد أسامة حيث قام بالغناء مع سلطانة الطرب غناء أغنية:"وانت ماشى فى سيناء حاسب"، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".

 

IMG-20221009-WA0031
IMG-20221009-WA0031
IMG-20221009-WA0032
IMG-20221009-WA0032
IMG-20221009-WA0030
IMG-20221009-WA0030
IMG-20221009-WA0028
IMG-20221009-WA0028
IMG-20221009-WA0029
IMG-20221009-WA0029
شيرين عبد الوهاب نجوم الفن جامعة مصر حفل شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

موضوعات متعلقة

نجم التسعينيات .. حقيقة وفاة المطرب والملحن علاء سلام

رغم إلغاء الحفل.. محمد رمضان يصل الإسكندرية ويعلق: كلام وفعل مفيش

بعد عملية قدمها | منة فضالي تكشف تطورات حالتها الصحية ..خاص

أمور صعبة بتحصل .. سيمون في رسالة غامضة | شاهد

نجمان جديدان ينضمان لمسلسل رمضان كريم 2.. تفاصيل

سعد رمضان يروج لمهرجان الموسيقى العربية فى دار الأوبرا

مستنياكم.. جنات تروّج لـ حفلها من دار الأوبرا عبر إنستجرام

هشام ماجد يوجه معلومة لجمهوره من أحدث ظهور | شاهد

ترشيحاتنا

بعد خلافهما مع أصالة .. عناق حار بين أنغام وأحلام في السعودية

دوائر غامضة تغطي صحراء أفريقية.. ما قصتها؟

بعد تعثر ضم مارسينه .. الأهلي يتجه لتأجيل صفقاته إلى يناير

يريدون زمن النبي وليس حياته.. رسالة من علي جمعة لطائفة متشددة

كوريا الشمالية تطلق صاروخين ..واجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في الجارة الجنوبية

سعر أعلي عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 9-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ