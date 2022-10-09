عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستهدف ضم مهاجم ريد بول سالزبورج

كولر
كولر

قال الإعلامي محمد فاروق أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وضع الإيفواري كريم كوناتيه مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن حساباته للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير

مدرب منتخب تونس السابق : الخبرات سلاح الأهلي الأقوى ضد الاتحاد المنستيري

محمود شبانة يكشف أسباب رحيله عن الزمالك والانتقال لسموحة

و أكد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :حصلت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي على موافقة السويسري مارسيل كولر على التعاقد مع الإيفواري كريم كوناتيه مهاجم سالزبورج النمساوي وقيده تحت السن خاصةً في ظل رغبة كولر في الاعتماد على اللاعبين صغار السن

وأضاف : "النادي الأهلي يراقب كريم كوناتيه مهاجم سالزبورج منذ انضمامه إلى نادي أسيك أبيدجان الإيفواري وقبل انتقاله إلى النادي النمساوي تمهيداً لحسم الصفقة وقيده تحت السن".

 

الأهلى ريد بول سالزبورج النادي الأهلي كولر كريم كوناتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

ترشيحاتنا

بعد خلافهما مع أصالة .. عناق حار بين أنغام وأحلام في السعودية

دوائر غامضة تغطي صحراء أفريقية.. ما قصتها؟

بعد تعثر ضم مارسينه .. الأهلي يتجه لتأجيل صفقاته إلى يناير

يريدون زمن النبي وليس حياته.. رسالة من علي جمعة لطائفة متشددة

كوريا الشمالية تطلق صاروخين ..واجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في الجارة الجنوبية

سعر أعلي عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 9-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ