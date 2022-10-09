الأهلي يستهدف ضم مهاجم ريد بول سالزبورج

قال الإعلامي محمد فاروق أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وضع الإيفواري كريم كوناتيه مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن حساباته للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير

و أكد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :حصلت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي على موافقة السويسري مارسيل كولر على التعاقد مع الإيفواري كريم كوناتيه مهاجم سالزبورج النمساوي وقيده تحت السن خاصةً في ظل رغبة كولر في الاعتماد على اللاعبين صغار السن

وأضاف : "النادي الأهلي يراقب كريم كوناتيه مهاجم سالزبورج منذ انضمامه إلى نادي أسيك أبيدجان الإيفواري وقبل انتقاله إلى النادي النمساوي تمهيداً لحسم الصفقة وقيده تحت السن".