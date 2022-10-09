نشرة المرأة.. بدائل استعمال الفوط الصحية.. ماذا يحدث للجسم عند منع إخراج الغازات.. القلق الليلي يدل على نقص 5 فيتامينات

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



المرأة لها فترات كل شهر هذه عملية طبيعية ، ولكن إذا لم يتم الاهتمام بالنظافة أثناء ذلك ، فقد تحدث مشاكل صحية تستخدم النساء الفوط الصحية للعناية بالنظافة أثناء فترات الحيض ولتجنب البقع .

النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا مهم جدًا لصحتك إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فإن تأثيره يبدأ في الظهور على شكل مزاج سيء ، وتعب ، وتهيج ، وهن في صباح اليوم التالي، بصرف النظر عن هذا ، ارتفاع ضغط الدم بسبب قلة النوم ،هناك أيضًا خطر الإصابة باضطراب عقلي وما إلى ذلك.

أصبح النوم لوقت متأخر أو قلة النوم هو أسلوب حياة معظم الناس في وقتنا الحاضر وهذا أيضًا سبب وقوع الناس فريسة للأمراض الفتاكة في سن مبكر قلة النوم هي أيضًا علامة على نقص التغذية والفيتامينات في الجسم ، وفي مثل هذه الحالة .

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم ، المعروف أيضًا باسم "القاتل الصامت" ، إلى السكتة القلبية أو النوبة أو الفشل الكلوي أو الخرف إذا تُرك دون علاج إذا كان ضغط دمك 140/90 مم زئبق أو أعلى ، فقد تكون مصابًا بارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم بسبب السمنة أو استهلاك الكحول أو التدخين أو التاريخ العائلي أو نمط الحياة الخامل.

بالمناسبة ، لا توجد أعراض خاصة لارتفاع ضغط الدم، في مثل هذه الحالات ، يستغرق المريض وقتًا طويلاً لتشخيص مرضه، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني 1 من كل 4 بالغين في الهند من ارتفاع ضغط الدم في مثل هذه الحالة ، يصبح من المهم جدًا مراقبة تلك الأشياء ، ثم تساعد هذا المرض على الازدهار في الجسم. اليوم سوف نخبرك عن بعض هذه الأشياء بحسب ما نشره موقع هيلثي .



طريقة عمل لانشون الدجاج، تحتاج ربة المنزل التوفير فى ظل ارتفاع أسعار المأكولات وخاصة خلال موسم المدارس يحتاج الأطفال للسندوتشات المدرسة، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل لانشون الدجاج.

هل يجب أن يكون هناك حاجة لىبدائل الفوط الصحية؟ الفوط الصحية المستخدمة أثناء فترات الدورة الشهرية مصنوعة من البلاستيك والتي يمكن أن تستغرق أكثر من 500 عام لتتحلل تمامًا، في الوقت نفسه ، قد تعاني النساء أيضًا من بعض المشاكل الصحية والجلدية باستخدام الفوط الصحية لفترة طويلة