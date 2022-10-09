أضرار الفوط الصحية على المرأة ومعلومات تهمك

المرأة لها فترات كل شهر هذه عملية طبيعية ، ولكن إذا لم يتم الاهتمام بالنظافة أثناء ذلك ، فقد تحدث مشاكل صحية تستخدم النساء الفوط الصحية للعناية بالنظافة أثناء فترات الحيض ولتجنب البقع .

اضرار الفوط الصحية

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن الفوط الصحية المستخدمة أثناء فترات الدورة الشهرية مصنوعة من البلاستيك والتي يمكن أن تستغرق أكثر من 500 عام لتتحلل تمامًا في الوقت نفسه ، قد تعاني النساء أيضًا من بعض المشاكل الصحية والجلدية باستخدام الفوط الصحية لفترة طويلة لذلك عليهن الحذر وعدم استعمال الفوط لفترة طويلة وتتمثل هذه المشاكل فيما يلي :



1. انتهاك توازن البكتيريا المهبلية

2. عدوى المسالك البولية

3. الطفح الجلدي

4. عدوى الجهاز التناسلي