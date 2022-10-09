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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لأطفالك.. طريقة عمل لانشون الدجاج بالمنزل

طريقة عمل لانشون
طريقة عمل لانشون الدجاج

طريقة عمل لانشون الدجاج، تحتاج ربة المنزل التوفير فى ظل ارتفاع أسعار المأكولات وخاصة خلال موسم المدارس يحتاج الأطفال للسندوتشات المدرسة، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل لانشون الدجاج. 
 

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احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض


 

- مقادير طريقة عمل لانشون الدجاج:-

 

- ربع كيلو صدور فراخ مفرومة حوالى 3 شرائح صدور رقيقة
2 قطعة جبنة مثلثات حسب الرغبه
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
- نصف كوب زيت
3 بيضات كبيرة
- نصف كوب دقيق إلا ملعقة كبيرة ونضع بدلًا منها نشا
- ملعقة كبيرة بصل بودرة
- ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 مكعب مرقة دجاج
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة 
بهارات فراخ

طريقة عمل لانشون الدجاج 
 

- نفرم الفراخ ونضعها على جنب.
- نضرب البيض ومرقة الدجاج والبهارات فى الكبة أو الخلاط ونضيف إليهم الفراخ ونضربهم كلهم.

- نضيف الدقيق والنشا ونستمر فى الضرب وبعدها نضيف الزيت على هيئة خيط رفيع أثناء ضرب المكونات فى الخلاط دون توقف، إلى أن يظهر القوام ناعم وثقيل حينها نتوقف عن الضرب.

- نحضر قطعة استرتش ونصب الخليط بها ونلفه روول ونضغط جيدًا ونغلق جانبيه، وبعدها نلفه مرة ثانية باسترتش، وفى النهاية نلفه بورق فويل جيدًا لمنع وصول أى مياه بداخله.

- نحضر إناء عميق به مياه مغلية بها ملح وورق لورا وحبهان ونضع فيها اللانشون وبعدما يغلى نغطى الإناء ونتركه لمدة ساعة وربع، ونزود المياه كلما قلت للحفاظ على تغطية المياه للانشون باستمرار لضمان نضجه.

- نخرج اللانشون من الإناء ونزيل الفويل وبعد ربع ساعة نزيل الاسترتش وندخله الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقطيع وبعدها يكون جاهز للتقطيع وتقديمه. 

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