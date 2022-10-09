رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع برنامج الدبلوم العام في التربية

اجتمع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع أعضاء اللجنة العليا إدارة برنامج الدبلوم العام، والتي تشمل جميع نواب رئيس الجامعة، والمستشار المالي، والأمين العام للجامعة، وعميد الكلية ووكيليه؛ لمناقشة الخريطة الزمنية لبدء الدراسة.

برنامج الدبلوم العام في التربية

وشدد رئيس الجامعة على حتمية اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب والطالبات وضرورة الالتزام برسالة الأزهر الوسطية والتي تسعى - من خلال البرنامج- إلى تمكين الحاصلين على البكالوريوس والليسانس من غير كليات التربية من أدوات مهنة التدريس بحيث يكونون قادرين على تشكيل وعي ووجدان الطالب في القرن الحادي والعشرين.

وتبدأ فعاليات البرنامج في 19 مركزا على مستوى الجمهورية، يوم الأربعاء القادم المرافق 12 أكتوبر، وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذي تقوم به كلية التربية في دعم الكليات المستضيفة للبرنامج، والذي يعد من الممارسات الجيدة لأنشطة المشاركة المجتمعية بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ سعيد محمد علي عبد الرحيم، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك في إطار استعداد وجاهزية كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لبدء الدراسة ببرنامج الدبلوم العام في التربية.