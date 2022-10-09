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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: اكتفاء ذاتي من الدواجن والسكر.. واحتياطي القمح يكفي 6.5 شهر

الدواجن
الدواجن

أكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن مصر لديها احتياطي 7 أشهر من الدواجن المجمدة ولديها اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية واكتفاء ذاتي من السكر ولأول مرة احتياطي القمح 6.5 شهر.

وأوضح وزير التموين في تصريحات صحفية، أن الاحتياطي من اللحوم المجمدة يبلغ 4 أشهر، وفيما يتعلق باللحوم الحية أشار إلى التعاقد مع السودان لمدة عامين متبقي منها عاما ونصف العام، مؤكدا أن الإنتاج مستمر من اللحوم الحية. 

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وأوضح ان اللحوم الحية تأتي من السودان ثم إلى أبوسمبل أو جنوب الوادي، وتظل لمدة 45 يوما تحت الحجر البيطري ثم يتم نقلها إلى المجازر ويتم ذبحها ، ثم تنقل في سيارات مبردة إلى منافذ التوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعاون مع السودان ناجح جدا.

وأشار إلى أن السبب الرئيس في غلاء اللحوم على مستوى العالم هو ارتفاع أسعار الاعلاف، موضحا أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارة تبلغ 145 جنيها للكيلو، و115 جنيها للحوم الطازجة السوداني، و85 جنيها للحوم المجمدة .

وأضاف أن مصر لديها احتياطي من القمح 6.6 شهر، مؤكدا أن هذا لم يحدث في أي وقت سابق.

وقال وزير التموين، إن مصر لديها احتياطي من السكر 5.6 شهر، مشيرا إلى أن الإنتاج الجديد من سكر القصب سيبدأ في يناير، والبنجر سيبدأ في فبراير، وهو ما يعني أن مصر لديها احتياطي يغطي حتى العام المقبل ويغطي حتى الجزء الخاص ببداية الإنتاج.

وفيما يخص الاحتياطي من الزيت، قال إن مصر لديها احتياطي من الزيت "صويا وعباد الشمس" يكفي لمدة 5.6 شهر، لافتا إلى أنه تم زيادة السعات التخزينية للزيت ولدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والدواجن الحية واحتياطي آمن للسلع الاستيراتيجية ونستعد لتصدير الفائض من السكر.
وحول الاحتياطي من الأرز، قال وزير التموين: نمتلك 2.3 شهر من الاحتياطي القديم"، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ، وأن المساحة المنزرعة تصل الى 1.4 مليون فدان ، تنتج مابين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطي في وزارة التموين، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

التموين الدواجن المجمدة اكتفاء ذاتى الدواجن الحية السكر احتياطي القمح

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