قبل مواجهة الاتحاد المنستيري.. ننشر أرقام قمصان لاعبي الأهلي بدوري الأبطال

ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في تونس، ٢٣ لاعبًا لمواجهة الاتحاد المنستيري في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على المركب الرياضي مصطفى بن جنات في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أرقام القمصان التي سيرتديها لاعبو الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الاتحاد المنستيري كالتالي:



1 محمد الشناوي.

16 علي لطفي.

31 مصطفى شوبير.

4 محمود متولي.

6 ياسر ابراهيم.

8 حمدي فتحي.

9 أحمد عبدالقادر .

10 محمد شريف.

11 برونو سافيو.

12 أيمن أشرف.

14 حسين الشحات.

15 أليو ديانج.

17 عمرو السولية.

18 حسام حسن.

19 محمد مجدي أفشة.

20 شادي حسين.

21 علي معلول.

24 محمد عبدالمنعم.

25 أكرم توفيق.

27 طاهر محمد طاهر.

30 محمد هاني.

32 رأفت خليل.

36 أحمد نبيل كوكا.