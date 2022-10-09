وزير المالية ومحافظ بورسعيد يشهدان مناقشة رسالة دكتوراة بكلية تجارة

شهد وزير المالية الدكتور محمد معيط ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، فعاليات مناقشة رسالة دكتوراة "تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق" بمقر كلية تجارة جامعة بورسعيد، وبحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وعدد من الأساتذة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد.



وأعرب محافظ بورسعيد عن شكره لوزير المالية لحرصه على المشاركة في فعاليات تلك المناقشة البحثية المتميزة على أرض بورسعيد، مؤكدا أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

من جانبه، أشاد وزير المالية بالبحث العلمي، والذي يساهم في إثراء الحياة العملية والعلمية ، مؤكدا دور جامعة بورسعيد العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.



وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من مشروعات التعاون الجارية بالمحافظة .



وأثني المحافظ على التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة المالية، في تنفيذ كبرى المشروعات القومية والتي كان على رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل و منظومة التحول الرقمي الجديد، موجها الشكر لوزير المالية على متابعته المستمرة لمشروعات التعاون في محافظة بورسعيد وتقديم كافة أوجه الدعم.



من جانبه، أكد وزير المالية أن بورسعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، من خلال إقامة كبرى المشروعات القومية، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية تحت قيادة عادل الغضبان والتعاون المثمر الذي يكلل دائما بالنجاح نحو مزيد من التنمية على أرض بورسعيد.