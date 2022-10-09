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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وفد "التنسيقية" يلتقي الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة

وفد التنسيقية يلتقي
وفد "التنسيقية" يلتقي الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة في بني سويف. 
وتطرق اللقاء إلى عدة موضوعات تتعلق بسبل استرجاع المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع المصري، ونبذ العنف ومواجهة بعض الظواهر المتفشية حاليا، مثل الطلاق المبكر والانتحار والجريمة العنيفة.

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وعرضت النائبة سها سعيد،  المبادرات التي تم تنفيذها مثل مشروع العدالة الثقافية بروافده الأربعة والمتضمن محو الأمية الجاري تطبيقها في إحدى قرى بني سويف، وربطها بمشروعات القرية المنتجة على خلفية استراتيجية 2022.
 

وأشارت النائبة إلى بعض محاور استراتيجية 2023 الوثيقة الصلة بالموضوعات محل النقاش، وتشمل رؤى تتعلق بالطفل وبالصحة النفسية، ومن ضمنها مبادرة "ابني أديبا" التي تحدثت عنها النائبة نشوى الشريف، وعن مظاهر النجاح التي تمت خلال الفترة الماضية، وعن الخطة المستهدفة للتوسع لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال، وترسيخ وتنفيذ الفكرة مع مؤسسات الدولة المختلفة.


من جهته، أكد الدكتور حسام الملاحي أنه يتطلع الي رؤية تربوية وأخلاقية تتسق مع ما تم عرضه من وفد التنسيقية، مؤكدا أن فوجئ بأن هذه الرؤية تبنتها التنسيقية وشرعت في تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.


وأبدى "الملاحي" الجاهزية الكاملة لتقديم الدعم لهذه المشروعات من خلال تنسيق التعاون بين جامعة النهضة والتنسيقية.


وفي نهاية اللقاء، أهدى أعضاء التنسيقية رئيس الجامعة درع التنسيقية تقديرًا له.


حضر اللقاء من جانب التنسيقية النائبه سها سعيد، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية قياتي عاشور، إسلام عثمان، محمد خالد وآلاء بسيوني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة النائبة سها سعيد ابني أديبا

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