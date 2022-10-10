عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يعطي لرئيس الوزراء الحق في تحديد السلع الإستراتيجية وتجريم إخفائها

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك رقم 81 لسنة 2018 مجموعة من القواعد التي تجرم وتمنع الممارسات الاحتكارية، التي قد يقوم بها بعض التجار استغلالًا لحاجة المواطنين.

ونصت المادة 8 من القانون، على أن لرئيس الوزراء تحديد السلع الاستراتيجية، وتجريم اخفائها.

ووفقًا لقانون حماية المستهلك فإن من يخالف المادة رقم 8 الخاصة بإخفاء السلع الاستراتيجية، يتم محاسبته بنص المادة رقم 71 من القانون نفسه، والتي تنص على "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة "أيهما أكبر".

كما نص قانون حماية المستهلك على حقوق للمستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.

قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية رئيس الوزراء التايم شير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

ترشيحاتنا

إزاي الدوري المصري هيلعب 4 جولات أثناء كأس العالم.. رابطة الأندية يجيب

إصابة 28 عاملا فى انقلاب أتوبيس على طريق القطامية العين السخنة بالسويس

زعيم كوريا الشمالية: لن نتخلى مطلقا عن أسلحتنا النووية

أحمد دياب يوضح استضافة ملاعب الإسماعيلية وبورسعيد مباريات في الدوري

رابطة الأندية تفجر مفاجأة للجماهير عن الدوري الموسم الحالي | شاهد

الساعات القادمة ضبط لأسعار الخبز ووفرة في الإنتاج.. شعبة المطاحن توضح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فخورة بخالتي.. 5 إطلالات لابنة شقيقة إلهام شاهين| ممثلة جديدة

رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها رفقة منى الشاذلي ولميس الحديدي |شاهد

كل ما تكبر تحلى.. أجرأ إطلالات روبي بعد سن الأربعين| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ