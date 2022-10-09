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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: نتوقع انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة.. فيديو

السلع
السلع

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ سعر الأرز الدرجة الأولى في المجمعات الاستهلاكية 14.75 جنيه، مشددًا على أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية لمدة عام.

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وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة  برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc، أن التوريد يعمل على قدم وساق، لتجنب تفاوت الأسعار على مدار السنة: «ليس لدينا نقص في الأرز أو السكر أو الدواجن، حيث حصلت صناعة الدواجن على قدر كبير من اهتمام القيادة السياسية».

 

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه جرى تشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن وتطويرها، كما أن هناك مخزون استراتيجي آمن من الزيت، علاوة على ذلك، فإن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 6.5 شهر.

 

وحول ملف اللحوم، قال: "لدينا عدة أنواع منها، فاللحوم الطازجة بـ115 جنيها، ولحوم بلدي بـ145 جنيها في المجمعات، ويمكن للمواطن المصري الاختيار من بين عدة أنواع".


وتوقع، أن تنخفض أسعار السلع نتيجة تحرك السلع في الخارج، كما حدثت انفراجات من الدولة وتذليل الأعباء أمام المستوردين لتقليل الفجوة، لافتًا إلى أن منافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية تبيع بأسعار مخفضة بأقل من تكلفتها بـ25% إلى 30% بجودة عالية.
 

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