أنيس بوجلبان: اتحاد المنيستيري لعب على الهفوات.. والأهلي استحق الفوز

قال التونسي أنيس بوجلبان لاعب الأهلي الأسبق، إن تحقيق الفوز كان أهم شيء بالنسبة للمارد الأحمر خلال مواجهة الاتحاد المنستيري.

وكان الأهلي قد استهل مشواره ببطولة إفريقيا بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي على ملعبه ووسط جماهيره، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف بوجلبان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "البداية مع مدرب جديد وفترة إعداد ومباريات ودية لم يتابعها أحد، لذلك كان الفوز هامًا، والاتحاد المنستيري كان يلعب على الهفوات ولكن الأهلي استطاع تحقيق الفوز وطمأنة جماهيره".

وأردف: "برونو سافيو لاعب ممتاز، تابعته وكنت متأكدًا من إمكانياته الفنية، وسيحقق الفارق مع الأهلي، اختيارات المارد الأحمر في الصفقات جيدة، اختيار جودة اللاعبين على حساب الكمية".

وتابع: "أعتقد أنه بخبرات لاعبي النادي الأهلي في إفريقيا تصبح مباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري أسهل، الفريق فاز خارج أرضه وصعب على أي فريق أن يفوز على الأحمر ويقلب الهزيمة إلى فوز في مصر".

وأتم: "أعجبت بـ أليو ديانج اليوم لأنه صنع توازنًا في وسط الملعب، تمركز اللاعب كان جيدًا وقريب من المدافعين ويُصحح الأخطاء، كان الأميز تكتيكيًا ولكن كل اللاعبين لم يقصروا وأدوا مباراة جيدة".

واختتم: "كل من يدخل النادي الأهلي، مستحيل ينساه ويتعلق به وأنا علاقتي جيدة بالنادي وأتمنى لهم التوفيق دائمًا".