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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تشارك متابعيها بصورة لها.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة مي سليم ، صورة جديدة من احدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بـ موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : مشاء الله  - قمر - ربنا يحفظك 

 

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

اشرف زكي ليلى علوي احمد عز مي سليم انستجرام

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