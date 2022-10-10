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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط إمبراطور المخدرات بالقناطر الخيرية في قبضة الأمن

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الامنية بمحافظة القليوبية من ضبط عنصر إجرامي شقي خطر وشريكه، لقيامهم باتخاذ ناحية عزبة الأهالي بالقناطر الخيرية مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي للإتجار في المواد المخدرة.

البداية عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة القناطر الخيرية، مفادها قيام محمد.ح، وشهرته شفرة، مسجل شقي خطر، وآخر بالقيام بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذهم دائرة القسم مسرحا لنشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراء تم مداهمة المتهمين وضبطهم وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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