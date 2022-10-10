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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. شاهد أحدث ظهور لـ منة عرفة عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها  صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منة عرفة بإطلالة جذابة بالكاجوال ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

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تفاصيل انفصال منة عرفة وطليقها.. تغطية خاصة

و كان قد كشف محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن أسرار وتفاصيل انفصاله.

وأكد الفنان الشاب محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، ، أنه بعد اتهامي بالخيانة، أكدت على ضرورة، أن نقوم بالرد، مشيرا إلى أنه أعطى لها فرصة حتى تراجع نفسها، ولكن لم يحدث.

وقال محمود المهدي، أن الناس وجهت لي اتهامات بالخيانة، وأنني قمت باستغلال شهرتها.

وتابع طليق الفنانة منة عرفة، ان أكثر شئ وجعني من منة أنها اتهمتني بالخيانة، مؤكدا أنه كان يفضل الصمت ،ولكن مع الاستفزازات المتكررة خرجت للدفاع عن  نفسي أمام الرأي العام.

وأشار محمد المهدي إلى أنه أنا أنتجت فيلمين مؤخرا ومنة تعرفت عليا أثناء مشاركتها في عمل من إنتاجي.

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