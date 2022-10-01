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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعت عربيتي علشانها وبعدها بيومين طلبت الطلاق.. اتهامات بين منة عرفة والمهدى

صدى البلد

على الرغم من انفصال كل من منة عرفة ومحمود المهدى فإنه مازالت أصداء أزمة الانفصال تشغل بال الرأي العام كلما خرج أحدهما بتصريحات جديدة عن الطرف الآخر لتشتعل الأزمة من جديد، وكل طرف يكشف بعض الأسرار فى هذه العلاقة التى لم تدم طويلا، وخاصة بعد أن اعترفت منة عرفة بخيانة زوجها ليرد الأخير بتصريحات ناريه له فى احد البرامج التليفزيونية.

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حلت الفنانة منة عرفة ضيفة على برنامج the blind date show وكشفت عن عدد علاقاتها وارتباطاتها العاطفية، مشيرة إلى أنهم 3 مرات، ما بين خطوبة وزواج.

وأوضحت منة عرفة، أن السبب المشترك فى الانفصال؛ هو تعرضها للخيانة.

وتعرض محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، لموجة هجوم واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تحدثت منة عن تعرضها للخيانة في كل علاقاتها السابقة، لذا قرر أن يوضح الأمر أمام متابعيه من خلال خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”  قائلاً: “أنا حابب أدافع عن نفسي في اللي حصل من امبارح بتجيلي رسايل مستفزة من الناس إني طلعت خاين أنا صبرت وقولت أصبر لحد بليل يمكن هي تطلع تقول إن محمود ملوش دعوة بموضوع الخيانة.. من حقي إني أدافع وأثبت إن انا مش خاين، وانا هوريكوا محادثات كانت تمثيل وقتها بس هي أقل حاجة تثبت إن انا مش خاين”.

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