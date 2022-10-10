عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تشهد مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بالمدينة، لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات. 

11 ألف سائح يصلون مطار الغردقة اليوم

حملة تفتيشية على 4 مخابز بلدية في الغردقة

وأشار مركز عمليات محافظة البحرالأحمر، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "الاستاد والتليفزيون، واستوب شوب"، وذلك اليوم الاثنين، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. 

 

وفى سياق آخر شهد اللواء أحمد عبد العزيز نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر  الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد الميناء بالغردقة ، بحضور فضيلة الشيخ محمود الشيمى  وكيل وزارة الأوقاف وعدد من من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعدد  من أبناء المحافظة .

بدأ الاحتفال بتلاوة لآيات القرآن الكريم ،أعقبها كلمة الشيخ محمود الشيمى والتى قال فيها " إننا نحتفل فى هذه الأيام المباركة بذكرى مولد النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم الدين القويم،  وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق وقد شهد الله تعالى له بقوله: "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ "، وأرسله ربه رحمة للعالمين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منحه من الله لأمته كما إنه لولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما إهتدينا إلى الصراط المستقيم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ذكرى عطرة نتعلم منها قيم سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ  العنف والتطرف والإرهاب ، مؤكدا على أهمية الاقتداء بصفات ومواقف الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم لما فيها من سماحة الإسلام ووسطيته التي تؤلف بين القلوب وتحس على الخير والسلام .

الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر وزارة الأوقاف مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفي| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

طعن مراته وحماته ونزل بلغ الجيران.. تفاصيل جريمة مأساوية تهز الإسكندرية

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ترشيحاتنا

طالبات كلية الشرطة تقدم عروضا ومهارات مميزة أمام الرئيس

بقرار من الإمام الأكبر.. فاطمة الأحمر أول امرأة تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية

حكم استيلاء أحد الأشقاء على ميراث الآخر.. مجدي عاشور يجيب

الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس لطلاب أكاديمية الشرطة..فيديو

شراء السبائك تخطى 50% وزحف على المشغولات| ماذا يحدث في سوق الذهب؟

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مهاجمة جهاز المناعة نفسه.. معلومات تعرفها لأول مرة

لو أنت فى الشغل .. إزاى تفطر بـ 5 جنيه من غير طبخ ولا تحضير

ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

أتخن من الصور.. أصالة تلجأ للفوتوشوب والحيطان تكشف الخدعة| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ