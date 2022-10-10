اليوم انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة الغردقة

تشهد مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بالمدينة، لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات.

وأشار مركز عمليات محافظة البحرالأحمر، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "الاستاد والتليفزيون، واستوب شوب"، وذلك اليوم الاثنين، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وفى سياق آخر شهد اللواء أحمد عبد العزيز نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد الميناء بالغردقة ، بحضور فضيلة الشيخ محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف وعدد من من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من أبناء المحافظة .

بدأ الاحتفال بتلاوة لآيات القرآن الكريم ،أعقبها كلمة الشيخ محمود الشيمى والتى قال فيها " إننا نحتفل فى هذه الأيام المباركة بذكرى مولد النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم الدين القويم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق وقد شهد الله تعالى له بقوله: "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ "، وأرسله ربه رحمة للعالمين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منحه من الله لأمته كما إنه لولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما إهتدينا إلى الصراط المستقيم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ذكرى عطرة نتعلم منها قيم سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب ، مؤكدا على أهمية الاقتداء بصفات ومواقف الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم لما فيها من سماحة الإسلام ووسطيته التي تؤلف بين القلوب وتحس على الخير والسلام .