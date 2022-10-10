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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية ينشر إصدارًا مرئيًّا جديدًا عن السيرة النبوية وتاريخ العرب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

نشر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، إصدارًا مرئيًّا جديدًا من سلسلة «كتاب وكاتب»، حول كتاب «السيرة النبوية وتاريخ العرب في الجاهلية» للشيخ محمود أبو العيون -رحمه الله-.

السيرة النبوية وتاريخ العرب في الجاهلية

وأوضح الإصدار المرئي أن الشيخ (أبو العيون) قد استهدف في هذا الكتاب بيان حال العرب في الجاهلية، من حيث: أنسابهم وقبائلهم وأحوالهم الدينية والاجتماعية والسياسية؛ وذلك تمهيدًا للجزء الثاني من الكتاب وهو «بيان البعثة النبوية الشريفة»، الذي يتناول: الهجرة إلى المدينة، وتأسيس الدولة الإسلامية فيها، ومراسلات الملوك، والغزوات، وانطلاق الدعوة الإسلامية إلى الآفاق.


وأشار الإصدار المرئي إلى أن القسم الأول من الكتاب قد بدأ بتعريف علم التاريخ، والحديث عن الأمَّة العربية وأصلها السامي العريق، ثم يقدِّم وصفًا جغرافيًّا دقيقًا لبلاد العرب الأولى، وأقسام العرب الثلاثة (البائدة، والعاربة، والمستعربة)، مبيِّـنًا أن القسم الثاني من الكتاب قد استعرض أحوال العرب قبل البعثة، ومعارفهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم بالممالك المجاورة.


كما أشار الإصدار المرئي إلى أن المؤلِّف قد أفرد الفصل الثالث من الكتاب للحديث عن سيِّدنا محمد ﷺ، من حيث: اسمه، ونسبه، ويوم ميلاده الشريف، وزواجه من السيدة خديجة بنت خويلد، إلى جانب صفاته ﷺ قبل البعثة، ونزول الوحي، وبدء الجهر بالدعوة، والهجرة إلى المدينة وأثرها على الدعوة الإسلامية، وتأسيسه ﷺ للدولة على أُسُس المساواة والعدل والرحمة، إضافة إلى غزواته وانتهاءً بوفاته ﷺ في العام الحادي عشر من الهجرة.

البحوث الإسلامية العرب في الجاهلية البعثة النبوية الشريفة السيدة خديجة بنت خويلد الدعوة الإسلامية السيرة النبوية وتاريخ العرب في الجاهلية

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