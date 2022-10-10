رمضان عبدالمعز: اقرأ القرآن هتلاقي مشاكلك كلها اتحلت.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الاسلامى، إن أهم وسائل تثبيت الإيمان فى القلب، هو تلاوة القرآن، مضيفا: "عارف لو عندك مشكلة أو مهموم، اقرا القرآن الكريم، هتلاقى نفسك بتكلم ربنا وتلاقي مشاكلك كلها اتحلت".



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmch"، اليوم الاثنين: "عارف القرآن نزل ليه منجما يعنى مش جملة واحدة، القرآن نزل على ٢٣ سنة، آية او صفحتين، عشان يثبت الفؤاد وينور العقل والطريق، لو خايف تضيع التصميم بحبل الله، اللى هو القرآن الكريم، حبل الله المتين"، مستشهدا بقول الله تعال: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا".



واستكمل: "أقرأ القرآن الكريم، تمسك بك خلى لك ورد يومى، عمر ما هيحصل لك حاجة، بل هتلاقى الخير كله والمنح الربانية والعطايا فى كتاب الله".