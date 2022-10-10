الشرقية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. ونائب التنسيقية: تغرس حب الوطن في الشباب

شهد ملعب المُشير بقرية كفر أبو الديب بمحافظة الشرقية كرنفالات كبيرة احتفالا بذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة ، وذلك بمشاركة عدد كببر من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

وقال الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الذي أقيم الكرنفال تحت رعايته، إنه حريص كل عام علي إقامة مثل تلك الكرنفالات حتي يعلم الشباب والنشء الصغير إنجازات قواتنا المسلحة، خاصة أن حرب أكتوبر استعادت للامة مجدها وعزها .

وأشاد نائب التنسيقية بدور القوات المسلحة في الحفاظ على تراب الوطن تحت قيادة الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية واستكمال رسالتها المقدسة، كحامية للشعب المصري ووحدة أراضيه.

وأكد أن ذكرى نصر أكتوبر 1973 ستظل خالدة في وجدان المصريين وستسمر الدولة مواصلة البناء والعطاء من أجل الوطن واستكمال عملية التنمية الشاملة، فقد انتهت سنوات الحرب، ومصر اليوم تخوض التنمية الشاملة من أجل مستقبل أفضل لملايين المصريين، وشباب الوطن، ووضع مصر على الطريق الصحيح.

وشدد على أن الحرب التي تخوضها مصر اليوم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل التنمية والشاملة ودحر الإرهاب وإفشال الأجندات المخربة.

شارك في الاحتفالات الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، ونواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وهم النائب اكمل نجاتي والنائب محمد السباعي والنائبة مرثا محروس والنائب عمر درويش الي جانب النائب اسامة عبدالعاطي وعبدالله لاشين وسهير القاضي .