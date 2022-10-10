عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشرقية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. ونائب التنسيقية: تغرس حب الوطن في الشباب

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي خلال الإحتفال

شهد ملعب المُشير بقرية كفر أبو الديب بمحافظة الشرقية كرنفالات كبيرة احتفالا بذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة ، وذلك بمشاركة عدد كببر من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

 

وقال الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الذي أقيم الكرنفال تحت رعايته، إنه حريص كل عام علي إقامة مثل تلك الكرنفالات حتي يعلم الشباب والنشء الصغير إنجازات قواتنا المسلحة، خاصة أن حرب أكتوبر استعادت للامة مجدها وعزها .

 

 وأشاد نائب التنسيقية بدور القوات المسلحة في الحفاظ على تراب الوطن تحت قيادة الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية واستكمال رسالتها المقدسة، كحامية للشعب المصري ووحدة أراضيه.

 

وأكد أن ذكرى نصر أكتوبر 1973 ستظل خالدة في وجدان المصريين وستسمر الدولة مواصلة البناء والعطاء من أجل الوطن واستكمال عملية التنمية الشاملة، فقد انتهت سنوات الحرب، ومصر اليوم تخوض التنمية الشاملة من أجل مستقبل أفضل لملايين المصريين، وشباب الوطن، ووضع مصر على الطريق الصحيح. 

 

وشدد على أن الحرب التي تخوضها مصر اليوم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل التنمية والشاملة ودحر الإرهاب وإفشال الأجندات المخربة.

 

شارك في الاحتفالات الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، ونواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وهم النائب اكمل نجاتي والنائب محمد السباعي والنائبة مرثا محروس والنائب عمر درويش الي جانب النائب اسامة عبدالعاطي وعبدالله لاشين وسهير القاضي .

 

received_644297270681625
received_644297270681625
received_486660376707804
received_486660376707804
الشباب الرئيس السيسي مجلس النواب حرب اكتوبر القوات المسلحة تنسيقية شباب الاحزاب محافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون مطارات كبرى في أمريكا

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض مع مجموعة من المطورين والمستثمرين مقترحات تطوير السياحة

بسبب ارتباطه بالمخابرات الروسية.. ألمانيا تعتزم إقالة مسئول أمني بارز

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي؟.. الإفتاء: الزوجة صاحبة القرار

طارق الشناوي عن اتهام روائي بالإساءة لـ أحمد زكي: ما كتبه حقيقة.. فيديو

ركود مدمر .. خبير دولى يدق ناقوس الخطر بسبب أخطاء أمريكا الاقتصادية

بـ 430 ألف جنيه .. مواصفات هوندا سيتي موديل 2022 فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة..إطلالات هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان تثير الجدل

باللون الأخضر.. ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

بدون أدوية: طرق لتقليل آثار مرض السكري

بعد وفاة طالبة.. طرق إسعاف المصاب بهبوط الدورة الدموية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس | تفاصيل درجات الحرارة

هل عاد شلل الأطفال مجددا؟.. رسالة واتساب تثير الجدل

مدرس تجرد من الرحمة.. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة الدقهلية

نفسي اتحجب وبطلت أجسد هذا الدور.. صفاء جلال تكشف أسرارا لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ