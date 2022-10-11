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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 11-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في بداية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-10-2022؛مسجلا نحو  19.66 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع 

 

وجاء أعلي سعر  صرف أجنبي في أول تعامل اليوم في أحد أهم بنوك القطاع الخاص والتي من بينها بنكي مصرف أبوظبي الاسلامي و ميد بنك

توقعات بزيادة التضخم.. ارتفاع بسيط في سعر الدولار عالميًا

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وفي المقابل ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الـ 38 العاملة بمصر سواء بنوك تابعة للحكومة أو القطاع الخاص وذلك لليوم الرابع علي التوالي .

سعر  البنك المركزي

وجاء سعر العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري كمتوسط سعر  لـ الدولار عند 19.61 جنيها للشراء و 19.68 جنيها للبيع.

 

نمو الإحتياطي 

ومع بداية الشهر الجاري، اعلن البنك المركزي المصري وصول حجم الإحتياطي لـ 33,141 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وبزيادة تقدر بـ 50 مليون دولار وهو  ما  يعد ارتفاع الاحتياطي   النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر .

ونجحت مصر في تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتكون الإحتياطي النقدي من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 شهور على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.


 

أقل سعر 


وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للشراء و 19.69 للبيع  في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، 

متوسط سعر 


واستقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.63 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد",


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع في بنوك" الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.62 جنيها للشراء و 19.69 جنيها في بنك كريدي أجريكول.

 

ارتفاع معدلات التضخم

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن قبل قليل عن ارتفاع معدل التضخم الشهري الأساسي لأسعار المستهلكين بمقدار 1.2% علي أساس شهري، ليصل إلي 1.6% بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كان 0.4% في أغسطس السابق له.

وقال تقرير صادر عن البنك  إن معدل التضخم الشهري زاد بنسبة 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي سجل وقتها 0.6%، مشيرا إلي أن  معدلات التضخم السنوية وصلت لـ 18% بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 1.3% عما كان عليه في أغسطس السابق ليسجل 16.7%.


وزاد عدل  التضخم الشهرية بنهاية سبتمبر الماضي إلي 1.6% بعد أن كانت 1.1% في نفس الشهر من العام السابق له ومقارنة بـ 0.9% بنهاية أغسطس 2022، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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