توقعات بزيادة التضخم.. ارتفاع بسيط في سعر الدولار عالميًا

ارتفع الدولار ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم هذا الأسبوع والتي من المتوقع أن تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية.

في غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني للجلسة الرابعة على التوالي حتى بعد أن وسع بنك إنجلترا المركزي دعمه للأسواق.

وبحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، فمن المتوقع أن تظهر البيانات الأمريكية أن معدل التضخم الكلي بلغ 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر لكنه انخفض من 8.3% في أغسطس ومن المتوقع أيضا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 6.5% من 6.3% سابقا.

سقوط مدوٍ في أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها طيلة أسبوع وذلك بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى1686.55 دولارا للأونصة ، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 3 أكتوبر الجاري، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1695.70 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة 7 أكتوبر. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

هبوط كبير في أسعار النفط

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع الماضي وسط توقعات بشح الإمدادات بعد قرار أوبك + بتخفيض الانتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.92% إلى 97.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.80 دولار للبرميل، بانخفاض 84 سنتا، أو0.91%.

ولامس كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما، وتراجعا مع الأسهم في آسيا وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية.

تقرير الوظائف

كشف تقرير الوظائف الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، فيما هبط معدل البطالة إلى 3.5%، وهو الأمر الذي خالف التوقعات التي رأت زيادة أقل في عدد الوظائف وثبات معدل البطالة عند 3.7%.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن زيادة الوظائف في سبتمبر هي الأصغر على أساس شهري منذ أبريل 2021، بعد زيادة قدرها 315 ألفًا في أغسطس، إلا أن سوق العمل ما تزال تنمو بمعدل صحي، وفوق متوسط ​​المستويات التي شوهدت قبل جائحة فيروس كورونا.

مخاوف رفع الفائدة

وقالت الوكالة إن التقرير يعزز من مخاوف استمرار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يأمل أن يرى تراجعًا كبيرًا في ظروف سوق العمل، بهدف خفض نمو الأجور والتضخم ، ذلك أن مسؤولي المجلس سيأخذون في اعتبارهم هذا التقرير قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في مطلع نوفمبر لمساعدتهم على حل قضية معقدة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.