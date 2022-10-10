عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بزيادة التضخم.. ارتفاع بسيط في سعر الدولار عالميًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفع الدولار ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم هذا الأسبوع والتي من المتوقع أن تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية.

في غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني للجلسة الرابعة على التوالي حتى بعد أن وسع بنك إنجلترا المركزي دعمه للأسواق.

وبحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، فمن المتوقع أن تظهر البيانات الأمريكية أن معدل التضخم الكلي بلغ 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر لكنه انخفض من 8.3% في أغسطس ومن المتوقع أيضا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 6.5% من 6.3% سابقا.

سقوط مدوٍ في أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها طيلة أسبوع وذلك بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى1686.55 دولارا للأونصة ، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 3 أكتوبر الجاري، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1695.70  دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة 7 أكتوبر. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي

لأول مرة منذ الركود العظيم.. أغنياء العالم يخسرون 500 مليار دولار

هبوط كبير في أسعار النفط

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع الماضي وسط توقعات بشح الإمدادات بعد قرار أوبك + بتخفيض الانتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.92% إلى 97.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.80 دولار للبرميل، بانخفاض 84  سنتا، أو0.91%.

ولامس كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما، وتراجعا مع الأسهم في آسيا وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية.

تقرير الوظائف

كشف تقرير الوظائف الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، فيما هبط معدل البطالة إلى 3.5%، وهو الأمر الذي خالف التوقعات التي رأت زيادة أقل في عدد الوظائف وثبات معدل البطالة عند 3.7%.

الدواء السام.. هل يعالج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التضخم بالركود؟

تخفيضات «أوبك+» قبل الشتاء تعزز مخاوف التضخم العالمي

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن زيادة الوظائف في سبتمبر هي الأصغر على أساس شهري منذ أبريل 2021، بعد زيادة قدرها 315 ألفًا في أغسطس، إلا أن سوق العمل ما تزال تنمو بمعدل صحي، وفوق متوسط ​​المستويات التي شوهدت قبل جائحة فيروس كورونا.

مخاوف رفع الفائدة

وقالت الوكالة إن التقرير يعزز من مخاوف استمرار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يأمل أن يرى تراجعًا كبيرًا في ظروف سوق العمل، بهدف خفض نمو الأجور والتضخم ، ذلك أن مسؤولي المجلس سيأخذون في اعتبارهم هذا التقرير قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في مطلع نوفمبر لمساعدتهم على حل قضية معقدة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.

أسعار الذهب سعر الدولار الدولار الذهب التضخم سعر الدولار سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

صفعها على وجهها.. وصلة ضرب من شاب لفتاة أمام المدرسة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

وسط تحذيرات من عواقب وخيمة.. التضخم يصل مستويات قياسية في تونس

تخفيضات «أوبك+» قبل الشتاء تعزز مخاوف التضخم العالمي

الأمم المتحدة تحذر من ركود عالمي وسط تسابق الدول لخفض معدلات التضخم

ترشيحاتنا

رئيس البنك الدولي يحذر: العالم سيواجه موجة خامسة من أزمة الديون

مصر والإمارات تنظمان احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المشتركة

التعليم تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

بـ رواتب مجزية | 1000 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية ..رابط بالتفاصيل

الأرصاد: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد في هذا التوقيت.. تفاصيل

فاجعة الحصة الرابعة.. ننشر التقرير الطبي لطالبة الشرقية المتوفاة داخل الفصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

هل عاهة مستديمة.. حقائق عن إصابة عروس الإسماعيلية من علقة زوجها

بعد انضمامها لـ الستات ما بيعرفوش يكدبوا.. شاهد|10 إطلالات لزوجة أحمد السقا

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

فيديو

القرآن الكريم السر.. نجل أنيس عبيد: والدي لم يقبل أي خطأ نحوي

الذهب يتراجع ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

نعمل بدون ضوضاء ووصلنا لمكان كويس.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم

الجمهور يفتح النار على أحمد الفيشاوي بسبب ظهوره وهو يدخن الشيشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ