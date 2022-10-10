بكام النهاردة| تعرف على سعر الدولار اليوم 10 أكتوبر .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ولميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 10 أكتوبر.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية، تغيرا بشكل يومي، بسبب الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم، ولكن اليوم هناك ثبات فى سعر صرف الدولار.



سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.70 جنيه للبيع، و 19.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.20 جنيه للبيع و 19.09 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.85 جنيه للبيع و 21.72 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.24 جنيه للبيع و5.21 جنيه للشراء.