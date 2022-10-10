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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار محلي وارتفاع عالمي .. أسعار الدولار اليوم 10-10-2022

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

أسعار الدولار فى مصر 

بلغت أسعار الدولاراليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي 19.60جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع .

سجلت أسعار الدولار اليوم  مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) 19.66جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى مصر 

 

وصلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية )  19.64جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

واستقرت  أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد،قطر الوطني) 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول،  نحو  19.62جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

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سجّل 19.70 جنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 9-10-2022

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استقرار الدولار.. تراجع أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد

وصلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.67جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

 

وبلغت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني، البركة) نحو 19.59جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر لشراء الدولار

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية و مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.66جنيه للشراء.

 

أسعار الدولار عالميا 

 

شهدت أسعار الدولار ، أمس، في الأسوق العالمية، قفزة قوية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

وارتفع مؤشر الدولار، إلى مستوى 112.635 نقطة، وارتفع من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.183 نقطة، ليرتفع بنسبة 0.40%، وسجل أعلى مستوى عند 112.775 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

ومحليا شهدت أسعار الدولار استقرارا أمس الأحد امام العملة المصرية ـ بعد ارتفاعات على مدار الأسبوع الماضي سجلت نحو 10 قروش .

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