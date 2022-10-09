أعلي سعر لـ الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 9-10-2022

استقر أعلي سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص والتي من بينها بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 9-10-2022.

وجاء أعلي سعر سجله الدولار لدي البنكين المحددين نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع

وفقا لتقرير مصرفي فإن سعر الدولار شهد خلال الأسبوعين الماضيين تحركا بقيمة وصلت لـ 13 جنيها في المتوسط، ليستقر صبيحة تعامل اليوم الأحد بمعظم البنوك المصرية.

ويبلغ عدد البنوك التي تعمل داخل السوق المصري نحو 38 بنكا حكوميا وخاصا تتعامل في تداولات الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر البنك المركزي



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه كمتوسط سعر للعملة الأجنبية، حوالي 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنك" قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي".

أقل سعر

أقل سعر لـالدولار أمام الجنيه في عددا من بنوك القطاع الخاص مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 9-10-2022؛ نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع، حيث تضمن ذلك السعر لدي 9 بنوك خاصة.

وفقا لتقارير مصرفية فإن أدني سعر لـ الدولار كان من نصيب بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".

متوسط السعر



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.62 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد".



وبلغ سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات.

عودة البنوك للعمل

وعلي سياق متصل من المقرر أن تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية والبالغ عددها 38 بنكا مصريا ما بين حكوميا وخاصا؛ عملها صباح اليوم الأحد الموافق 9-10-2022؛ تنفيذا لقرار البنك المصري والذي تضمن تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضي حتي مساء اليوم السبت.

وخلال الأسبوع الماضي تعطل العمل بالجهاز المصرفي نظرا للاحتفال بالذكري 49 لحرب أكتوبر المجيدة بقرار من البنك المركزي المصري، حيث جري منح، البنوك التي تعمل بالسوق المصرية بموجب ذلك القرار إجازة 3 أيام منها يومي الراحة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.



مواعيد العمل بالبنوك

يبدأ العمل في البنوك في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بواقع 8 ساعات للموظفين بالجهاز المصرفي.

وتستقبل فروع البنوك العملاء في تمام الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بواقع 6 ساعات ونصف يوما.



اضطراب سعر الصرف

وفي تصريحات سابقة علق أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إن سعر الدولار يشهد حالة من الإضطراب خلال الفترات الراهنة، موضحا أن سعر الصرف الأجنبي زاد بمعدل 30% علي الأدوات والأجهزة المنزلية قبل عامين علي الأقل.

وأوضح في تصريحات له، بأن بعض المصانع التي لديها مستلزمات فى الإنتاج يوجد بها مشكلة فى أنه لايزال بعض مستلزمات الإنتاج موجودة فى جمارك لم تخرج، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلي أن تأثير البضائع فى الموانئ يؤدي إلى دفع تلك المصانع غرامات حاويات، معقبا: “هناك بعض المصانع التي

نفي أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، حقيقة وصول سعر ملعقة السنبلة لـ 150 ألف جنيه، قائلا: “شر البلية ما يضحك.. وكانت ملعقة السنبلة موجودة فى منازلنا فى فترة السبعينات والثمانينات.. وهذا ليس معناه أنها شئ من الأثار التي من الممكن أن تباع بهذا السعر”.

وأضاف، أن ملعقة السنبلة تباع فى سوق الجمعة بجنيه واحد او أثنين، معقبا: “حتي أغلي طقم شوك فى العالم لم يصل لهذا الرقم أو هذا السعر”.

وتابع: “اما حد يقول أن سعر تلك الملعقة 150 ألف جنيه دا واحد فاضي يريد ركوب التريند ويشغل الناس بأى شئ.. وتلك عملية نصب بالدرجة الأولي”، لافتا إلى أنه يتم ضرب تلك الملعقة وصناعتها من الصاج وتأخذ كروم بعد ذلك وتباع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي



وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي؛ تعافي الإحتياطي النقدي لمصر ليرتفع بمعدل من 50 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، ليسجل ما يقارب من 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له.



ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية.



ويغطي الاحتياطي النقدي لمصر كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 شهور على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.